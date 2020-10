Totti al Festival del Cinema di Roma: in anteprima il docufilm a lui dedicato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Totti Festival Cinema Roma docufilm. Francesco Totti è un personaggio che è stato apprezzato da tantissimi amanti del calcio, non solo dai tifosi della Roma, dove ha militato per tutta la carriera. Proprio per questo il docufilm a lui dedicato, diretto da Alex Infascelli, dal titolo “Mi chiamo Francesco Totti”, non può che generare curiosità. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020). Francescoè un personaggio che è stato apprezzato da tantissimi amanti del calcio, non solo dai tifosi della, dove ha militato per tutta la carriera. Proprio per questo ila lui, diretto da Alex Infascelli, dal titolo “Mi chiamo Francesco”, non può che generare curiosità. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Advertising

LaRomanBomber : RT @romanewseu: #Totti e #Favino sbarcano al Festival del Cinema di Roma #ASRoma #RomanewsEU - romanewseu : #Totti e #Favino sbarcano al Festival del Cinema di Roma #ASRoma #RomanewsEU - sportli26181512 : #Notizie Totti al Festival del Cinema di Roma: in anteprima il docufilm a lui dedicato: Francesco Totti è un person… - Soren1973 : Modesta opinione una tantum: dare il via al festival del cinema di Roma con un film su Totti mi sa tanto di provinc… - MikeleDalterio : @gippu1 La sera in cui Totti batté il Festival di Sanremo -