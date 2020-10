Tottenham, settimana esplosiva a suon di gol: il Maccabi Haifa “scherza” col Manchester United sui social (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Tottenham ha fatto tredici! Due gare e ben 13 gol segnati rispettivamente a Maccabi Haifa e Manchester United. Una settimana davvero esplosiva per gli uomini di Mourinho in grado di dare libero sfogo alla loro classe e al talento degli attaccanti e non solo. La larga vittoria in Premier League contro i Red Devils, oltre che essere ormai sulla bocca di tutti, ha visto anche i social protagonisti. In tal senso, fa sorridere la "solidarietà" proprio del club israeliano che su Twitter ha voluto far sentire meno sola la squadra di Manchester.Il Maccabi scherza con lo Unitedcaption id="attachment 1032137" align="alignnone" width="761" Manchester ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha fatto tredici! Due gare e ben 13 gol segnati rispettivamente a. Unadavveroper gli uomini di Mourinho in grado di dare libero sfogo alla loro classe e al talento degli attaccanti e non solo. La larga vittoria in Premier League contro i Red Devils, oltre che essere ormai sulla bocca di tutti, ha visto anche iprotagonisti. In tal senso, fa sorridere la "solidarietà" proprio del club israeliano che su Twitter ha voluto far sentire meno sola la squadra di.Ilscherza con locaption id="attachment 1032137" align="alignnone" width="761"...

