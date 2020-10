Toti primo governatore ribelle all’obbligo delle mascherine: «Inaccettabile, un passo indietro. Sbagliato anche ridurre i poteri delle Regioni» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)I poteri delle Regioni non vanno colpiti secondo il governatore della Liguria Giovanni Toti, neanche quando il boom di contagi da Covid-19 supera in Italia la soglia dei 2.000 casi da cinque giorni e i ricoveri continuano ad aumentare. È così che a Radio 1 il presidente Toti ha criticato duramente l’indicazione che potrebbe essere contenuta nel prossimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’obbligo delle mascherine anche all’aperto per tutto il territorio nazionale. «È francamente Inaccettabile» ha esordito Toti, definendo ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Inon vanno colpiti secondo ildella Liguria Giovanni, nequando il boom di contagi da Covid-19 supera in Italia la soglia dei 2.000 casi da cinque giorni e i ricoveri continuano ad aumentare. È così che a Radio 1 il presidenteha criticato duramente l’indicazione che potrebbe essere contenuta nel prossimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’obbligoall’aperto per tutto il territorio nazionale. «È francamente» ha esordito, definendo ...

Advertising

Open_gol : Toti primo governatore ribelle all’obbligo delle mascherine: «Inaccettabile, un passo indietro. Sbagliato anche rid… - Milenaceti : Toti sul Salone Nautico: «Primi a fare una manifestazione internazionale» - Clari78359079 : Ma per Toti continua ad andare tutto bene e si indigna se la Svizzera ci mette in quarantena... Ah già, c'è in ball… - nonnaacasa : RT @ASampierdarena: Cirio chiede a Toti di coordinarsi per bloccare le frontiere con la Francia. Ma ci rendiamo conto? Lo sta chiedendo a… - AnnaM75 : RT @ASampierdarena: Cirio chiede a Toti di coordinarsi per bloccare le frontiere con la Francia. Ma ci rendiamo conto? Lo sta chiedendo a… -