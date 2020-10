Torna da lavoro e muore d’infarto tra le braccia della moglie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna dall’azienda e muore d’infarto tra le braccia della moglie: si spegne così Gabriele Andemo, 55enne di San Martino di Venezze (Rovigo), e noto collaboratore di Sergio Rossetto. Una tragedia, quella accaduta di venerdì scorso a San Martino di Venezze (Rovigo). Gabriele Andemo, di 55 anni, è morto tra le braccia della moglie dopo essere … L'articolo Torna da lavoro e muore d’infarto tra le braccia della moglie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020)dall’azienda ed’infarto tra le: si spegne così Gabriele Andemo, 55enne di San Martino di Venezze (Rovigo), e noto collaboratore di Sergio Rossetto. Una tragedia, quella accaduta di venerdì scorso a San Martino di Venezze (Rovigo). Gabriele Andemo, di 55 anni, è morto tra ledopo essere … L'articolodad’infarto tra leproviene da www.meteoweek.com.

Advertising

SportandoIT : UCC Assigeco Piacenza: la squadra torna al lavoro - cattivamamy : Se questo per te è giusto ? Per me no, pago un mucchio di tasse e da marzo esco solo per fare la spesa ,se torna l… - ehydemetria : Mio padre esce di casa la mattina alle 7:30, torna per pranzo, alle 14 riesce e non torna prima delle 17 se non ci… - ASviSItalia : Alle ore 14 torna 'Voci sul futuro', format ASviS e @Agenzia_Ansa sul mondo che verrà. Ospite @stescarpetta che dia… - MovieMag_ : Dopo aver compiuto 90 anni #ClintEastwood torna alla regia con un nuovo film intitolato #CryMacho. Al link i dettag… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna lavoro Torna 'Lavoro Digitale Italia', l'evento dedicato ai professionisti del digitale PisaToday 'L'eredità positiva del Covid-19: vita e lavoro agili' secondo la visione di Luca Scanavini

Dove sei: Homepage > Lista notizie > 'L'eredità positiva del Covid-19: vita e lavoro agili' secondo la visione di Luca Scanavini Contiene spunti di riflessione sulle nuove opportunità x il futuro nate ...

South Working: pro e contro

Il South Working, il ritorno dei lavoratori ai paesi d'origine durante il lockdown, può diventare una condizione stabile. Con intervista a Domenico De Masi ...

Dove sei: Homepage > Lista notizie > 'L'eredità positiva del Covid-19: vita e lavoro agili' secondo la visione di Luca Scanavini Contiene spunti di riflessione sulle nuove opportunità x il futuro nate ...Il South Working, il ritorno dei lavoratori ai paesi d'origine durante il lockdown, può diventare una condizione stabile. Con intervista a Domenico De Masi ...