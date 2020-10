Torino, preso Gojak. Le cifre dell’operazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Torino ha chiuso per un centrocampista della Dinamo Zagabria. Il presidente Cairo ha regalato al tecnico Giampalo Amer Gojak, classe 1997. Arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. L'articolo Torino, preso Gojak. Le cifre dell’operazione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha chiuso per un centrocampista della Dinamo Zagabria. Il presidente Cairo ha regalato al tecnico Giampalo Amer, classe 1997. Arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. L'articolo. Ledell’operazione proviene da Alfredo Pedullà.

