Topi nella casa del GF Vip? Enock terrorizzato, regia censura – VIDEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) La casa del GF Vip starebbe diventando sempre più affollata. A quanto pare in queste ore ci sarebbero dei Topi nella dimora di Cinecittà i quali avrebbero già mandato in crisi alcuni concorrenti. Enock, in particolare, ha ammesso di avere paura dei roditori e la reazioni di fastidio da parte del giocatore non si fa... L'articolo Topi nella casa del GF Vip? Enock terrorizzato, regia censura – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladel GFstarebbe diventando sempre più affollata. A quanto pare in queste ore ci sarebbero deidimora di Cinecittà i quali avrebbero già mandato in crisi alcuni concorrenti., in particolare, ha ammesso di avere paura dei roditori e la reazioni di fastidio da parte del giocatore non si fa... L'articolodel GFproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Topi nella casa del #GFVip? Enock terrorizzato, regia censura - tuttobenissimo : Sono tutti ammucchiati in una stanza perché stanno cacciando i topi nella casa. Meno male che pulivano tutti i gior… - ivandileonardo : Ci sono due topi nella casa ?????? #GFVIP - IlParadiso0 : Se è per quello nel #Parlamento #Europeo nella mensa del Parlamento hanno avvistato anche dei topi ,altro che… - Alessia25515063 : #gfvip però ragazzi che schifo pensare che in quella casa ci sono dei topi, vivono nella sporcizia.. -

Ultime Notizie dalla rete : Topi nella Grande Fratello Vip: ci sono i topi nella casa? Trash Italiano Topo nella scuola, lezioni sospese di nuovo al Pollino

PIETRASANTA. Scuola chiusa e tutti a casa. Motivo? Un topo "catturato" da una delle trappole presenti nel plesso. E così ieri mattina, per la seconda volta nel breve volgere di pochi giorni, i giovani ...

Topi nella casa del GF Vip? Enock terrorizzato, regia censura – VIDEO

Topi nella casa del GF Vip? Enock terrorizzato, regia censura ma sui social non sfugge nulla. Ecco cosa sta succedendo, il video.

PIETRASANTA. Scuola chiusa e tutti a casa. Motivo? Un topo "catturato" da una delle trappole presenti nel plesso. E così ieri mattina, per la seconda volta nel breve volgere di pochi giorni, i giovani ...Topi nella casa del GF Vip? Enock terrorizzato, regia censura ma sui social non sfugge nulla. Ecco cosa sta succedendo, il video.