Toninelli interrogato a Catania dalla Bongiorno. Mandateci lo streaming (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il prossimo 20 novembre Giulia Bongiorno interrogherà l'ex ministro Danilo Toninelli nel corso del processo sul caso Gregoretti. E se ne vedranno delle belle viste le dichiarazioni che l'ex ministro del governo Conte rilasciava fino a qualche mese fa. Per questo il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, lancia una provocazione e chiede a chi può di filmare l'interrogatorio di Toninelli davanti al Gup di Catania. Solo così potranno essere smascherate tutte le sue bugie e i voltafaccia tipicamente grillini. "E' evidente che sotto le fauci della Bongiorno correrà più pericoli il povero Toninelli - scrive Storace sul sito 7Colli - Perché era lui a decidere dove far arrivare quelli della Gregoretti, i clandestini ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il prossimo 20 novembre Giuliainterrogherà l'ex ministro Danilonel corso del processo sul caso Gregoretti. E se ne vedranno delle belle viste le dichiarazioni che l'ex ministro del governo Conte rilasciava fino a qualche mese fa. Per questo il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, lancia una provocazione e chiede a chi può di filmare l'rio didavanti al Gup di. Solo così potranno essere smascherate tutte le sue bugie e i voltafaccia tipicamente grillini. "E' evidente che sotto le fauci dellacorrerà più pericoli il povero- scrive Storace sul sito 7Colli - Perché era lui a decidere dove far arrivare quelli della Gregoretti, i clandestini ...

