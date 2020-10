Tommaso Zorzi | lo staff pubblica gli screen che incastrano Adua FOTO

Leggi su yeslife

(Di lunedì 5 ottobre 2020), logliche. L’influencer ha chiesto in puntata a chi gli gestisce il telefono dire la conversazione con la Del Vesco Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. Venerdì Alfonso Signorini ha rivelato adDel Vesco che tutti noi eravamo in ascolto quando ha … L'articolo proviene da YesLife.it.