Tommaso Zorzi infama gli autori del GF Vip, loro gli staccano il microfono: "Non puoi dirlo" (FOTO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Si avvicina la settima puntata del GF Vip e Tommaso Zorzi si è reso protagonista di uno sfogo durissimo contro gli autori. Nella notte appena trascorsa l'influencer ha sbottato contro la regia utilizzando dei termini poco consoni ad un programma televisivo. La reazione dei membri della produzione è stata immediata, dato che hanno esortato il concorrente a smetterla di parlare in quel modo e a recarsi immediatamente in confessionale. Il giovane, però, come se non bastasse, ha continuato con le sue pesanti dichiarazioni. Lo sfogo di Tommaso Zorzi contro il GF Vip Tommaso Zorzi è, sicuramente, tra i concorrenti più eccentrici di questa edizione del GF Vip e questa notte ha dato prova del suo titolo dando luogo ad uno show contro gli autori.

