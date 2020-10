Tommaso Zorzi e la figura paterna che gli manca: causa di tanta sofferenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tommaso Zorzi si è confidato con gli inquilini del Grande Fratello Vip e ha raccontato il suo difficile rapporto con il padre. Non si abbracciano da 8 anni Fonte foto: FacebookTommaso Zorzi è senza dubbio uno dei personaggi più amati e discussi della casa del Grande Fratello Vip, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione. Se indiscutibilmente è apprezzato per la sua simpatia travolgente, in pochi sanno di alcuni aspetti della sua vita privata. In particolare, il web influencer si è aperto insieme ai suoi compagni di viaggio Enock, Pier Paolo e Andrea raccontando del difficile rapporto che vive con il padre – manager presso una società di software – da molti anni. Un rapporto che ha inevitabilmente ripercussioni anche sul suo rapporto con ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020)si è confidato con gli inquilini del Grande Fratello Vip e ha raccontato il suo difficile rapporto con il padre. Non si abbracciano da 8 anni Fonte foto: Facebookè senza dubbio uno dei personaggi più amati e discussi della casa del Grande Fratello Vip, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione. Se indiscutibilmente è apprezzato per la sua simpatia travolgente, in pochi sanno di alcuni aspetti della sua vita privata. In particolare, il web influencer si è aperto insieme ai suoi compagni di viaggio Enock, Pier Paolo e Andrea raccontando del difficile rapporto che vive con il padre – manager presso una società di software – da molti anni. Un rapporto che ha inevitabilmente ripercussioni anche sul suo rapporto con ...

