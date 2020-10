Tina Cipollari rompe il silenzio sull’addio a Kikò: il retroscena del matrimonio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Opinionista di Uomini e Donne sul piccolo schermo, ma mamma a tempo pieno lontano dalle telecamere, Tina Cipollari si è raccontata senza filtri svelando nuovi retroscena sui rapporti con Kikò Nalli. Il matrimonio tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è finito da qualche anno, ma entrambi hanno sempre confermato di essere rimasti in ottimi rapporti. … L'articolo Tina Cipollari rompe il silenzio sull’addio a Kikò: il retroscena del matrimonio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Opinionista di Uomini e Donne sul piccolo schermo, ma mamma a tempo pieno lontano dalle telecamere,si è raccontata senza filtri svelando nuovisui rapporti con Kikò Nalli. Iltrae Kikò Nalli è finito da qualche anno, ma entrambi hanno sempre confermato di essere rimasti in ottimi rapporti. … L'articoloilsull’addio a Kikò: ildelproviene da www.meteoweek.com.

angiuoniluigi : RT @leggoit: #5ottobre #rassegnastampa #JuveNapoli Serie Asl, scontro Governo-Lega. Feste e cerimonie a numero chiuso, verso il nuovo dpcm.… - LadyNews_ : #TinaCipollari attaccata da #PatriziaDeBlanck: la contessa sminuisce #UominieDonne - IdaDiGrazia : #uominiedonne Tina Cipollari si racconta a @leggoit . Dal rapporto con #Mariadefilippi alle litigate con #Gemma ec… - IdaDiGrazia : RT @leggoit: Tina Cipollari: «Io opinionista per caso, ma ora non mollo. #uominiedonne è come una famiglia» - IdaDiGrazia : RT @davidedesario: Tina Cipollari: «Io opinionista per scherzo, ma ora non mollo. Uomini e Donne è come una famiglia» -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari Tina Cipollari: «Io opinionista per scherzo, ma ora non mollo. Uomini e Donne è come una famiglia» Leggo.it Tina Cipollari rompe il silenzio sull’addio a Kikò: il retroscena del matrimonio

Opinionista di Uomini e Donne sul piccolo schermo, ma mamma a tempo pieno lontano dalle telecamere, Tina Cipollari si è raccontata senza filtri svelando nuovi retroscena sui rapporti con Kikò Nalli.

Tina Cipollari: «Io opinionista per scherzo, ma ora non mollo. Uomini e Donne è come una famiglia»

Tina, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Partita come corteggiatrice è diventata in breve tempo, grazie alla sua ...

Opinionista di Uomini e Donne sul piccolo schermo, ma mamma a tempo pieno lontano dalle telecamere, Tina Cipollari si è raccontata senza filtri svelando nuovi retroscena sui rapporti con Kikò Nalli.Tina, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, è uno dei volti storici di Uomini e Donne. Partita come corteggiatrice è diventata in breve tempo, grazie alla sua ...