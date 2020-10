The Witcher di Netflix: nuova stagione e nuova armatura per il primo scatto con protagonista Geralt di Rivia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Netflix ha pubblicato le primissime immagini della seconda stagione di The Witcher, attualmente in produzione nel Regno Unito. Le fotografie rivelano un Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, che debutta con un'inedita armatura per una nuova stagione ricca di battaglie.Basato sulla serie di libri fantasy più venduti, "The Witcher" è un racconto epico sul destino e sulla famiglia. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del continente, dove umani, elfi, Witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.Ecco qualche dettaglio sulla trama della seconda stagione: ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha pubblicato le primissime immagini della secondadi The, attualmente in produzione nel Regno Unito. Le fotografie rivelano undi, interpretato da Henry Cavill, che debutta con un'ineditaper unaricca di battaglie.Basato sulla serie di libri fantasy più venduti, "The" è un racconto epico sul destino e sulla famiglia. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del continente, dove umani, elfi,, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.Ecco qualche dettaglio sulla trama della seconda: ...

