The Walking Dead l'episodio fermato dal Covid della stagione 10 arriva su Fox il 5 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) The Walking Dead lunedì 5 ottobre su Fox l'episodio bloccato dal Covid-19 in attesa di 6 episodi extra A 24 ore, circa, dalla messa in onda americana, come da tradizione per la serie tv, arriva su Fox un nuovo episodio di The Walking Dead lunedì 5 ottobre alle 21:00 anche in streaming su Now Tv e on demand dove sono disponibili tutte le precedenti stagioni. L'episodio sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera e doveva essere l'ultimo della decima stagione. Ma la pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown, impedì alla produzione di rifinire l'episodio, completare il montaggio e gli effetti speciali. Adesso è pronto ma non è più ...

