The Walking Dead 10X16: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di lunedì 5 ottobre 2020) The Walking Dead 10X16 va in onda domenica 4 ottobre 2020 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 5 ottobre, su Sky Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X16: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X16 si intitola A Certain Doom che tradotto in italiano significa “un destino certo”. Si tratta del season finale, quindi dell’ultimo episodio della decima stagione che era stato rinviato a data da destinarsi a causa ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Theva in onda domenica 4 ottobre 2020 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 5 ottobre, su Sky Fox. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV ETheL’episodio Thesi intitola A Certain Doom che tradotto in italiano significa “un destino certo”. Si tratta del season finale, quindi dell’ultimo episodio della decima stagione che era stato rinviato a data da destinarsi a causa ...

Fil_gri_84 : RT @bazaarvialatta: Quindi questa carta sarà il 'bonus' nel secret lair di the walking dead ed è anch'essa meccanicamente unica... Sono sch… - telesimo : #THEWALKINGDEAD torna su @foxtvit (112, #Sky) oggi, lunedì #5ottobre alle 21 con l'episodio speciale in prima visio… - NerdPool_IT : The Walking Dead 10×16: ecco dove vedere l’episodio intitolato “A Certain Doom” - MaurizioSubis : Mi piacerebbe che la pandemia del Covid fosse affrontata come noi affrontiamo gli zombi in The Walking Dead : lavor… - poiintbreak_ : ho già visto una marea di spoiler del nuovo episodio di the walking dead mamma mia non vedo l'ora di vedere la puntata -