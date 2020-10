The Stand: il villain Randall Flagg al centro del nuovo teaser (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il villain Randall Flagg, interpretato da Alexander Skarsgård, protagonista del nuovo teaser di the Stand, in arrivo a dicembre su CBS All Access. Per celebrare il 42° anniversario del romanzo di Stephen King, L'ombra dello scorpione, CBS All Access ha diffuso un nuovo breve teaser trailer dell'adattamento in arrivo, The Stand, incentrato sul villain Randall Flagg. The Stand, adattamento del romanzo L'ombra dello scorpione, vanta un cast eccezionale capitanato da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander Skarsgård, il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il, interpretato da Alexander Skarsgård, protagonista deldi the, in arrivo a dicembre su CBS All Access. Per celebrare il 42° anniversario del romanzo di Stephen King, L'ombra dello scorpione, CBS All Access ha diffuso unbrevetrailer dell'adattamento in arrivo, The, incentrato sul. The, adattamento del romanzo L'ombra dello scorpione, vanta un cast eccezionale capitanato da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander Skarsgård, il perfido, dotato di capacità sovrannaturali e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Stand: il villain Randall Flagg al centro del nuovo teaser - NotURSycophant : RT @PeaceMusicLovee: Se non parli del tuo dolore Loro ti uccideranno e diranno che ti è piaciuto Zora Neale Hurston La denuncia serve sem… - KaranjaKeita : RT @PeaceMusicLovee: Se non parli del tuo dolore Loro ti uccideranno e diranno che ti è piaciuto Zora Neale Hurston La denuncia serve sem… - PeaceMusicLovee : Se non parli del tuo dolore Loro ti uccideranno e diranno che ti è piaciuto Zora Neale Hurston La denuncia serve… - UniMoviesBlog : #TheStand: Uno sguardo al villain #RandallFlagg nel nuovo teaser Di fan del romanzo originale ne abbiamo? Cosa vi… -

Ultime Notizie dalla rete : The Stand The Stand: il villain Randall Flagg al centro del nuovo teaser Movieplayer.it La Federvela al 60° Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico di Genova è da sempre un appuntamento irrinunciabile per la FIV, che anche quest’anno è presente al centro dell’area Sailing World con un ampio stand per offrire un punto di riferime ...

The Stand: Uno sguardo al villain Randall Flagg nel nuovo teaser

In attesa della presentazione ufficiale al New York Comic Con Metaverse, la serie tv The Stand (da noi L'ombra dello Scorpione) si mostra ancora al pubblico ...

Il Salone Nautico di Genova è da sempre un appuntamento irrinunciabile per la FIV, che anche quest’anno è presente al centro dell’area Sailing World con un ampio stand per offrire un punto di riferime ...In attesa della presentazione ufficiale al New York Comic Con Metaverse, la serie tv The Stand (da noi L'ombra dello Scorpione) si mostra ancora al pubblico ...