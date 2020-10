The Rock: Quentin Tarantino ha collaborato alla sceneggiatura del film (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quentin Tarantino è uno degli sceneggiatori non accreditati di The Rock, film che fu al centro di una disputa legata proprio ai credits. Quentin Tarantino è uno degli sceneggiatori non accreditati di The Rock, film che fu al centro di una disputa legata proprio ai credits: stando al regolamento del Writers Guild of America, infatti, per una sceneggiatura originale eventuali revisioni sono considerate solo se il nuovo sceneggiatore ha firmato almeno il 50% della stesura finale, e questo in base alle valutazioni dello stesso sindacato, i cui membri analizzano ogni singola versione per decidere chi sarà accreditato. Una procedura non priva di controversie, che ha anche portato ad alcune dimissioni dal sindacato, come ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)è uno degli sceneggiatori non accreditati di Theche fu al centro di una disputa legata proprio ai credits.è uno degli sceneggiatori non accreditati di Theche fu al centro di una disputa legata proprio ai credits: stando al regolamento del Writers Guild of America, infatti, per unaoriginale eventuali revisioni sono considerate solo se il nuovo sceneggiatore ha firmato almeno il 50% della stesura finale, e questo in base alle valutazioni dello stesso sindacato, i cui membri analizzano ogni singola versione per decidere chi sarà accreditato. Una procedura non priva di controversie, che ha anche portato ad alcune dimissioni dal sindacato, come ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Rock: Quentin Tarantino ha collaborato alla sceneggiatura del film - ladebbie80 : C'è anche the rock nel film in visione in salotto. Ogni tanto do una controllata. Sergio attento, Rafha al telefono. Io su Twitter. ?? - TON12432940 : RT @Gilmerdo: Molte star del rock incarnano l'anima del demokratico ideale, con i suoi valori sinceri. Sfasciano gli alberghi, trattano le… - PaoloBMb70 : ?? - VirginRadioIT : Virgin Rock Live è on-air fino alle 22! Oggi in scaletta ci sono anche i @theblackkeys con Lonely Boy. -