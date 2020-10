“The Good Lord Bird”, Ethan Hawke è l’abolizionista John Brown (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ethan Hawke è il protagonista, nei panni del celebre abolizionista John Brown, di "The Good Lord Bird", il tumultuoso, umoristico e drammatico racconto dell'armata del leader degli abolizionisti alla vigilia della Guerra di Secessione americana, che arriva - in contemporanea con la messa in onda americana - dal 7 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Basata sull'acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride, la serie, in sette episodi, è anche co-creata e prodotta da Hawke."The Good Lord Bird" è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio di finzione, che entra a far parte dell armata di soldati abolizionisti di John ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020)è il protagonista, nei panni del celebre abolizionista, di "TheBird", il tumultuoso, umoristico e drammatico racconto dell'armata del leader degli abolizionisti alla vigilia della Guerra di Secessione americana, che arriva - in contemporanea con la messa in onda americana - dal 7 ottobre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Basata sull'acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride, la serie, in sette episodi, è anche co-creata e prodotta da."TheBird" è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Calebson), personaggio di finzione, che entra a far parte dell armata di soldati abolizionisti di...

