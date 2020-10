The Counselor – Il procuratore, la trama del film stasera su Rai 4 martedì 6 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) The Counselor – Il procuratore il film stasera su Rai 4 martedì 6 ottobre, trama e trailer The Counselor – Il procuratore è il film scelto per la prima serata di Rai 4 martedì 6 ottobre, una pellicola crime diretta da Ridley Scott a partire dalla sceneggiatura di Cormac McCarthy. Un film avvincente e ricco di colpi di scena con un cast ricchissimo di volti cari al grande pubblico, tra i quali Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz e Cameron Diaz. Il film ha incassato 71 milioni di dollari in tutto il mondo. The Counselor – Il procuratore la trama del film ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 5 ottobre 2020) The– Ililsu Rai 4 martedì 6e trailer The– Ilè ilscelto per la prima serata di Rai 4 martedì 6, una pellicola crime diretta da Ridley Scott a partire dalla sceneggiatura di Cormac McCarthy. Unavvincente e ricco di colpi di scena con un cast ricchissimo di volti cari al grande pubblico, tra i quali Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz e Cameron Diaz. Ilha incassato 71 milioni di dollari in tutto il mondo. The– Illadel...

