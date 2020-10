The Boys: il promo del finale di stagione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il finale di stagione di The Boys è sempre più vicino. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci dall’ottavo episodio della serie Il settimo episodio di The Boys, la serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, si era concluso con un inaspettato cliffhanger che vedeva Homelander e Stormfront rapire il figlio di Becca e portarlo via con loro, lasciando la povera ragazza spaventata e in lacrime. Mentre facciamo il conto alla rovescia aspettando con grande entusiasmo l’ultimo episodio della seconda stagione di The Boys, in uscita venerdì 9 Ottobre su Amazon Prime Video, possiamo dare un’occhiata al trailer promozionale dell’ottavo episodio della serie e fare le nostre congetture. Il trailer dell’ottavo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ildidi Theè sempre più vicino. Ecco tutto quello che possiamo aspettarci dall’ottavo episodio della serie Il settimo episodio di The, la serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, si era concluso con un inaspettato cliffhanger che vedeva Homelander e Stormfront rapire il figlio di Becca e portarlo via con loro, lasciando la povera ragazza spaventata e in lacrime. Mentre facciamo il conto alla rovescia aspettando con grande entusiasmo l’ultimo episodio della secondadi The, in uscita venerdì 9 Ottobre su Amazon Prime Video, possiamo dare un’occhiata al trailerzionale dell’ottavo episodio della serie e fare le nostre congetture. Il trailer dell’ottavo ...

