Teverola | si fingono finanzieri e rapinano una villa | 3 arresti

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il gruppo di rapinatori ha sequestrato una coppia, pretendendo 100mila euro: è caccia al quarto complice. Sie, in quattro, assaltano una, in provincia di Caserta, ma i carabinieri li arrestano. Tre gli indagati individuati, mentre un quarto è al momento irreperibile: sono accusati anche di aver tentato un’estorsione ai …

Sono bastate 48 ore ai Carabinieri della Compagnia di Aversa per chiudere il cerchio sul commando che, all’alba di sabato 12 settembre scorso, ha fatto ...Due giorni di indagini dei carabinieri della Compagnia di Aversa per individuare il gruppo che, all'alba di sabato 12 settembre, ha fatto irruzione in un'abitazione di Teverola ... della Guardia di ...