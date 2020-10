Teverola | si fingono finanzieri e assaltano una villa | arrestati dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSono bastate 48 ore aidella Compagnia di Aversa per chiudere il cerchio sul commando che, all’alba di sabato 12 settembre scorso, ha fatto irruzione in un’abitazione di(Ce), portando a segno una rapina con sequestro di persona. I tre indagati, un 40enne ed un 29enne, entrambi di Napoli, ed un 49enne di Torre Annunziata, sono accusati anche di aver tentato un’estorsione ai danni delle stesse vittime. La brillante operazione, condotta dai militari della Sezione Operativa, ha preso il via poche ore dopo la rapina, grazie alla tempestiva denuncia delle vittime. Questi ultimi, due coniugi, hanno raccontato di essere stati rapinati da quattro persone presentatisi come militari della Guardia di Finanza. I finti, muniti di pettorina d’ordinanza e con il volto ...