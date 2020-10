Terremoto, scossa 3.5 nella zona di Parma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv alle 15.27 nella zona di Parma. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 61 km, con epicentro a 4 km da Valmozzola (Pr). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Unadidi magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv alle 15.27di. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 61 km, con epicentro a 4 km da Valmozzola (Pr).

