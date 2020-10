Terremoto oggi Parma: magnitudo, epicentro e ultime notizie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 5 ottobre 2020, intorno alle ore 15,27 in provincia di Parma e in tanti altri comuni dell’Emilia Romagna. Secondo una prima stima dell’INGV, la magnitudo sarebbe tra 3.5 e 4.0. Il forte tremore è stato avvertito dalla popolazione che dopo essersi allarmata ha scritto diversi post sui social network. Seguono aggiornamenti… Le scosse di Terremoto di oggi, 5 ottobre 2020 Tutte le scosse di Terremoto in Italia Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una forte scossa diè stata avvertita, lunedì 5 ottobre 2020, intorno alle ore 15,27 in provincia die in tanti altri comuni dell’Emilia Romagna. Secondo una prima stima dell’INGV, lasarebbe tra 3.5 e 4.0. Il forte tremore è stato avvertito dalla popolazione che dopo essersi allarmata ha scritto diversi post sui social network. Seguono aggiornamenti… Le scosse didi, 5 ottobre 2020 Tutte le scosse diin Italia

