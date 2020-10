Terremoto in provincia di Parma: scossa avvertita fino a La Spezia (Di lunedì 5 ottobre 2020) scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 in provincia di Parma, sentita in parte dell’Emilia e anche a La Spezia. Terremoto di magnitudo 3.5 oggi, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 15,27 con epicentro a 4 chilometri a sud di Valmozzola (provincia di Parma). La scossa è stata avvertita in parte dell’Emilia ma anche a La Spezia, che dista da Parma solo 57 chilometri. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa è stata registrata a una profondità di 61 chilometri. La pololazione ha avvertito la scossa e si è riversata subito dopo sui ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020)didi magnitudo 3.5 indi, sentita in parte dell’Emilia e anche a Ladi magnitudo 3.5 oggi, lunedì 5 ottobre 2020, alle ore 15,27 con epicentro a 4 chilometri a sud di Valmozzola (di). Laè statain parte dell’Emilia ma anche a La, che dista dasolo 57 chilometri. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), laè stata registrata a una profondità di 61 chilometri. La pololazione ha avvertito lae si è riversata subito dopo sui ...

