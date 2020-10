Terremoti e Covid: la densità industriale ha influito sulla riduzione del rumore sismico in Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) In alcune zone d’Italia, fortemente caratterizzate da una industrializzazione riconducibile ai settori considerati strategici per il Paese, il Governo Italiano ha ravvisato la necessità, nell’ambito delle misure restrittive imposte a partire dall’11 marzo 2020, di non interrompere alcune di quelle attività. Conseguentemente, i ricercatori hanno rilevato che il rumore sismico di origine antropica, pur attenuato, non ha subito l’importante riduzione rilevata, invece, su tutto il territorio nazionale. È questo il risultato dello studio “Covid-19 lockdown and its latency in Northern Italy: seismic evidence and socio-economic interpretation”, appena pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’ di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) In alcune zone d’, fortemente caratterizzate da una industrializzazione riconducibile ai settori considerati strategici per il Paese, il Governono ha ravvisato la necessità, nell’ambito delle misure restrittive imposte a partire dall’11 marzo 2020, di non interrompere alcune di quelle attività. Conseguentemente, i ricercatori hanno rilevato che ildi origine antropica, pur attenuato, non ha subito l’importanterilevata, invece, su tutto il territorio nazionale. È questo il risultato dello studio “-19 lockdown and its latency in Northern Italy: seismic evidence and socio-economic interpretation”, appena pubblicatorivista ‘Scientific Reports’ di ...

Advertising

Lymond15 : @lucabattanta Perché sono le truppe cammellate di sinistra che vanno al secondo turno qualsiasi cosa accada anche c… - falostesso : RT @ottavio1974: Nel 2020, il Papa, deve sottolineare in un enciclica che il covid non è un castigo divino... Consiglio di ricordare che n… - ottavio1974 : Nel 2020, il Papa, deve sottolineare in un enciclica che il covid non è un castigo divino... Consiglio di ricordar… - ipman585 : RT @Mauri_SMM_SEO: Passato il Covid, inizierà la grande tribolazione descritta nella Bibbia ( Matteo 24:21 ) dopo aver parlato di guerre ,… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: Passato il Covid, inizierà la grande tribolazione descritta nella Bibbia ( Matteo 24:21 ) dopo aver parlato di guerre ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Covid Terremoti e Covid: la densità industriale ha influito sulla riduzione del rumore sismico in Italia Meteo Web Anpas, il piacentino Paolo Rebecchi entra nel direttivo nazionale “Abnegazione e dedizione totale”

"Grande riconoscimento per Anpas Piacenza ed Emilia Romagna, ma soprattutto per il piacentino Paolo Rebecchi, che entra in Direzione Nazionale del ...

Vigile del fuoco positivo: 20 colleghi in isolamento. Contagiato anche un infermiere

Positivo un vigile del fuoco. Scatta il protocollo di sicurezza nella caserma di via Diaz a Teramo dopo la scoperta del collega contagiato dal Covid-19: venti pompieri sono stati messi in quarantena..

"Grande riconoscimento per Anpas Piacenza ed Emilia Romagna, ma soprattutto per il piacentino Paolo Rebecchi, che entra in Direzione Nazionale del ...Positivo un vigile del fuoco. Scatta il protocollo di sicurezza nella caserma di via Diaz a Teramo dopo la scoperta del collega contagiato dal Covid-19: venti pompieri sono stati messi in quarantena..