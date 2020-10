Ternana-Palermo, domani mister Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it (Di lunedì 5 ottobre 2020) Poco meno di quarantotto ore e sarà Ternana-Palermo.Il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia interverrà in conferenza stampa nella giornata di domani, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati": inizio alle ore 11.45. Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Poco meno di quarantotto ore e sarà.Il tecnico delRobertointerverrà innella giornata di, alla vigilia della sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati": inizio alle ore 11.45.

Advertising

Mediagol : #Ternana-#Palermo, domani mister Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su - Fantacalciok : Serie C, diretta Ternana – Palermo: risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie C, diretta Ternana – Palermo: risultato in tempo reale - tizianacuttano : Lega Pro girone C: seconda giornata di campionato, pareggia il Bari e vince la Ternana. Rinviata Palermo-Potenza e… - zazoomblog : Serie C Ternana-Palermo: arbitra Matteo Gualtieri di Asti - #Serie #Ternana-Palermo: #arbitra -