Teniamoci forte, si vola Covid permettendo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mamma mia, quanto ben di Dio sulla tavola dell’Atalanta. Reti a grappoli (4 col Torino, 4 con la Lazio, 5 ieri con il Cagliari), primato in classifica consolidato (9 punti, punteggio pieno) e dalla prospettiva importante, spettacolo e maturità in campo che vanno a braccetto, la festa del gol che si allarga ad altri ospiti: Pasalic e Zapata alla prima marcatura stagionale e a chiudere la deliziosa ciliegina del nuovo arrivato Lammers, che ubriaca Lykogiannis e poi la piazza nel sacco col piglio del fuoriclasse (a Gasperini ricorda persino «van Basten nelle movenze». Brividi...). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mamma mia, quanto ben di Dio sulla tadell’Atalanta. Reti a grappoli (4 col Torino, 4 con la Lazio, 5 ieri con il Cagliari), primato in classifica consolidato (9 punti, punteggio pieno) e dalla prospettiva importante, spettacolo e maturità in campo che vanno a braccetto, la festa del gol che si allarga ad altri ospiti: Pasalic e Zapata alla prima marcatura stagionale e a chiudere la deliziosa ciliegina del nuovo arrivato Lammers, che ubriaca Lykogiannis e poi la piazza nel sacco col piglio del fuoriclasse (a Gasperini ricorda persino «van Basten nelle movenze». Brividi...).

Confessiamo che non c’è tanto da nascondersi sulle potenzialità di questa squadra che, tra titolari e panchina, non è mai stata così forte e all’altezza di un progetto ambizioso senza precedenti. Ma ...

