Tenet supera i 300 milioni globali, ma il box office USA è in crisi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Numeri risicati al botteghino americano nonostante la lunga tenuta di Tenet, sempre al primo posto; alle sue spalle spunta il ritorno nelle sale del film Disney del 1993 Hocus Pocus. Un'altra settimana difficile per il box office USA che vede Tenet superare i 300 milioni globali (arrivando a quota 307), ma incassare solo 2,7 milioni in patria, arrivando a 45,1 milioni in cinque settimane. Qui trovate la recensione di Tenet, che continua a conservare la vetta della classifica di un box office affaticato e provato di molti mercati importanti. Tenet: perché è il film più complesso ma al tempo stesso convenzionale di Christopher Nolan In un box office che ha perso ogni ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Numeri risicati al botteghino americano nonostante la lunga tenuta di, sempre al primo posto; alle sue spalle spunta il ritorno nelle sale del film Disney del 1993 Hocus Pocus. Un'altra settimana difficile per il boxUSA che vedere i 300(arrivando a quota 307), ma incassare solo 2,7in patria, arrivando a 45,1in cinque settimane. Qui trovate la recensione di, che continua a conservare la vetta della classifica di un boxaffaticato e provato di molti mercati importanti.: perché è il film più complesso ma al tempo stesso convenzionale di Christopher Nolan In un boxche ha perso ogni ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet supera i 300 milioni globali, ma il box office USA è in crisi - UniMoviesBlog : #BoxOffice: #Tenet supera i 300 milioni nel mondo, #RussellCrowe vince in Italia ...e voi cosa avete visto al cine… - badtasteit : #Tenet supera i 300 milioni di dollari in tutto il mondo | Box-Office - Lopinionista : Incassi Usa, Tenet in crisi ma supera i 300 milioni a livello globale - cinemaecritica : Pinocchio Secondo in Spagna Greenland Supera Benigni, Podio per Tenet Scopri la Classifica Spagnola su…… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet supera Tenet supera i 300 milioni globali, ma il box office USA è in crisi Movieplayer.it Box Office: Tenet supera i 300 milioni nel mondo, Russell Crowe vince in Italia

Si è chiuso ieri un nuovo weekend difficile per i Box Office di tutto il mondo, ciononostante si registrano dati importanti da Tenet. Il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto con ieri un incasso ...

Incassi Usa, Tenet in crisi ma supera i 300 milioni a livello globale

NEW YORK - Delude ancora sul mercato Usa, ma a livello globale "Tenet", lo sci-fi d'azione di Christopher Nolan, supera nel weekend la soglia dei 300 ...

Si è chiuso ieri un nuovo weekend difficile per i Box Office di tutto il mondo, ciononostante si registrano dati importanti da Tenet. Il kolossal di Christopher Nolan ha raggiunto con ieri un incasso ...NEW YORK - Delude ancora sul mercato Usa, ma a livello globale "Tenet", lo sci-fi d'azione di Christopher Nolan, supera nel weekend la soglia dei 300 ...