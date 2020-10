Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Paul deve rinunciare alla figlia Luna!

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel giro di poche settimane il mondo diLindbergh (Sandro Kirtzel) verrà completamente distrutto: dopo aver scoperto la verità sulla morte della sua amata moglie ed essere rimasto per forza di cose impotente mentre la donna che ama iniziava una relazione con un altro, nelle prossime puntatedid’amore il bel fitness trainer sarà costretto apersona per lui in assoluto più importante: sua!Leggi anche: BEAUTIFUL,6 ottobre: STEFFY rientra a casa, choc in arrivo…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntate: ...