TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dall’11 al 17 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MAURO rintraccia ANDRADE ma…Eva è decisa a chiarire il mistero del gruppo sanguigno e cerca di contattare il pediatra del figlio. Werner, però, la ferma e le fa una confessione sconvolgente: Emilio non è figlio di Robert, bensì di Christoph! Bela rovina accidentalmente un maglione molto caro a Lucy e quest’ultima reagisce male, ferendo profondamente il fidanzato… Eva è sconvolta dalla confessione di Werner. Quest’ultimo la implora di non dire nulla a Robert, in quanto la verità distruggerebbe il loro matrimonio. Tim e Boris si sono scambiati di ruolo! Mentre Boris parte per la ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 ottobre 2020)settimanali did’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17:Leggi anche: Una Vita: MAURO rintraccia ANDRADE ma…Eva è decisa a chiarire il mistero del gruppo sanguigno e cerca di contattare il pediatra del figlio. Werner, però, la ferma e le fa una confessione sconvolgente: Emilio non è figlio di Robert, bensì di Christoph! Bela rovina accidentalmente un maglione molto caro a Lucy e quest’ultima reagisce male, ferendo profondamente il fidanzato… Eva è sconvolta dalla confessione di Werner. Quest’ultimo la implora di non dire nulla a Robert, in quanto la verità distruggerebbe il loro matrimonio. Tim e Boris si sono scambiati di ruolo! Mentre Boris parte per la ...

