Teenage Bounty Hunter | cancellata la serie Netflix dopo una sola stagione

Netflix ha annunciato che la serie Teenage Bounty Hunters è stata cancellata e la storia si è quindi conclusa con la prima stagione. La serie Teenage Bounty Hunters è stata cancellata dopo una sola stagione, come confermato da Netflix svelando che la storia si concluderà dopo solo dieci episodi. Lo show aveva debuttato sulla piattaforma di streaming il 14 agosto e sembrava aver ottenuto una buona accoglienza da parte degli utenti del servizio, entrando anche nella Top 10 dei titoli più visti.

poetssea : Hanno cancellato teenage bounty hunters, cosa ne pensi? — ho scritto un paio di tweet in cui maledico quei cessi di… - patronvm : BUONGIORNO A TUTTI TEENAGE BOUNTY HUNTERS CANCELLATO ED ERO PRONTA A SCOMMETTERCI LA PROSSIMA VOLTA LO FACCIO DAVVE… - LesbichNun : RT @fifthhvlsey: Il senso di cancellare Teenage Bounty Hunters me lo devono spiegare BASTA CON STI CAZZO DI FILM DI MERDA MA PERCHÈ CANCELL… - LesbichNun : RT @arrogantdikhead: @FelliniAnjelica NON TI PREOCCUPARE AMORE MIO ADESSO L'ARMATA TEENAGE BOUNTY HUNTERS JE FA IL CULO A NETFLIX #SaveTeen… - arrogantdikhead : @FelliniAnjelica NON TI PREOCCUPARE AMORE MIO ADESSO L'ARMATA TEENAGE BOUNTY HUNTERS JE FA IL CULO A NETFLIX #SaveTeenageBountyHunters -

