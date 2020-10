Tasse | riforma complessiva rinviata al 2022 Gualtieri | “Faremo una legge delega” Dal 15 ottobre ripartono le cartelle esattoriali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) I tempi ormai stretti per il varo delladi Bilancio, le bozze del Recovery and resilience plan da completare, le divisioni nella maggioranza sul modello da adottare. Risultato: alla fine, anche stavolta, ladel fisco dovrà attendere. A ufficializzarlo è stato il ministro dell’Economia Roberto, che a RaiNews24 ha spiegato: “Presenteremo un disegno didelega e il nostro obiettivo è che sia operativo da 1° gennaio. Potremmo decidere di fare anche per il 2021 un altro modulo che entra in vigore, ma unaseria e ambiziosa richiede tempo”. Insomma, “non abbiamo mai detto che avremmo fattocompleta e ‘storica’, né che l’avremmo ...