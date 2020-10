Successo webinar Formazienda, welfare-formazione binomio vincente (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Labitalia) - Oltre 200 tra imprese e professionisti hanno partecipato al primo webinar organizzato dal Fondo Formazienda e da welfarebit dal titolo 'Lo stato di crisi e il welfare a supporto della azienda e del lavoratore'. Il webinar si è svolto giovedì 1 ottobre ed è il primo di un ciclo di 6 eventi online dedicati al tema del welfare aziendale. Insieme al giornalista Roberto Bettinelli, moderatore del webinar, hanno partecipato in qualità di relatori il direttore di Formazienda, Rossella Spada, l'amministratore di Wefarebit, Paolo Giacometti, il docente di diritto del lavoro presso l'Università Cà Foscari di Venezia, Francesco Natalini, il consulente del lavoro e analista normativo, Roberto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Labitalia) - Oltre 200 tra imprese e professionisti hanno partecipato al primoorganizzato dal Fondoe dabit dal titolo 'Lo stato di crisi e ila supporto della azienda e del lavoratore'. Ilsi è svolto giovedì 1 ottobre ed è il primo di un ciclo di 6 eventi online dedicati al tema delaziendale. Insieme al giornalista Roberto Bettinelli, moderatore del, hanno partecipato in qualità di relatori il direttore di, Rossella Spada, l'amministratore di Wefarebit, Paolo Giacometti, il docente di diritto del lavoro presso l'Università Cà Foscari di Venezia, Francesco Natalini, il consulente del lavoro e analista normativo, Roberto ...

Advertising

StraNotizie : Imprese: successo webinar Formazienda, welfare-formazione binomio vincente - WS_WebScience : #WorkSmart: scopri come affrontare ed avere successo nel #NewNormal! Ne parleremo nel nostro live #Webinar domani a… - Fabriciosx : RT @IconsultingBI: Come trasformare l’#AI da sperimentazione a progetto di successo? Esplora con noi l’approccio “smart” che aiuta a gestir… - about_big_data : RT @IconsultingBI: Come trasformare l’#AI da sperimentazione a progetto di successo? Esplora con noi l’approccio “smart” che aiuta a gestir… - IconsultingBI : Come trasformare l’#AI da sperimentazione a progetto di successo? Esplora con noi l’approccio “smart” che aiuta a g… -

Ultime Notizie dalla rete : Successo webinar Imprese: successo webinar Formazienda, welfare-formazione binomio vincente Adnkronos Imprese: successo webinar Formazienda, welfare-formazione binomio vincente

Oltre 200 tra imprese e professionisti hanno partecipato al primo webinar organizzato dal Fondo Formazienda e da Welfarebit dal titolo 'Lo stato di crisi e il welfare a supporto della azienda e del ...

Webinar “Negozi e Covid-19”

L’evento si svolgerà interamente online e sarà virtualmente ospitato dalla piattaforma EDI – Confcommercio (Cisco Webex), previa iscrizione a questo ...

Oltre 200 tra imprese e professionisti hanno partecipato al primo webinar organizzato dal Fondo Formazienda e da Welfarebit dal titolo 'Lo stato di crisi e il welfare a supporto della azienda e del ...L’evento si svolgerà interamente online e sarà virtualmente ospitato dalla piattaforma EDI – Confcommercio (Cisco Webex), previa iscrizione a questo ...