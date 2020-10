Subaru BRZ - Primo teaser della seconda generazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) La filiale americana della Subaru ha diffuso un teaser della seconda generazione della BRZ, confermando per l'occasione il debutto della sportiva nel corso dell'inverno. Avendo indicato la vettura come Model Year 2022, è probabile che il lancio commerciale del modello sarà rimandato alla seconda parte del 2021, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense: in precedenza, la Casa aveva esposto un prototipo in California durante l'evento Subiefest.Passaruota e cerchi inediti. L'immagine rilasciata si limita a mostrare un particolare della vettura, che lascia intravedere ancora numerose pellicole sulla carrozzeria. Nello scatto è possibile notare lo sfogo d'aria ricavato sul passaruota ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 ottobre 2020) La filiale americanaha diffuso unBRZ, confermando per l'occasione il debuttosportiva nel corso dell'inverno. Avendo indicato la vettura come Model Year 2022, è probabile che il lancio commerciale del modello sarà rimandato allaparte del 2021, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense: in precedenza, la Casa aveva esposto un prototipo in California durante l'evento Subiefest.Passaruota e cerchi inediti. L'immagine rilasciata si limita a mostrare un particolarevettura, che lascia intravedere ancora numerose pellicole sulla carrozzeria. Nello scatto è possibile notare lo sfogo d'aria ricavato sul passaruota ...

