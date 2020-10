Steve Jobs | il genio che ha trasformato la realtà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ritratto-immagine webè morto il 5 Ottobre del 2011.visionario, rivoluzionario, ha perso la sua battaglia contro il cancro a soli 56 anni. E’ diventato un’icona planetaria per aver fondato la Apple nel 1976, averla resa una delle aziende più ricche del pianeta, e soprattutto per averne fatto un vero e proprio way of life. Nel 2007 la rivista Fortune, lo incorona “uomo d’affari più potente dell’anno”, e il Financial Time “uomo dell’anno” nel 2010.è stato protagonista di una rivoluzione tecnologica che ha stravolto la nostra realtà: ha unito a intuizioni geniali, un design accattivante per ogni suo prodotto. Una rivoluzione che ha fuso insieme ...