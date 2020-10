Stefano De Martino, la festa per i 31 anni (senza Belén Rodriguez) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come Belén Rodriguez, così Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, che lo scorso 3 ottobre ha compiuto trentun anni, non ha voluto festeggiare in grande. Accanto a sé, per una festa baciata dall’ultimo sole, ha chiamato pochi amici. Poi, il figlio Santiago, con in braccio il piccolo Labrador color cioccolato. «Trentuno», si è limitato a scrivere su Instagram, ai piedi di una foto che lo ritrae felice. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Come Belén Rodriguez, così Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, che lo scorso 3 ottobre ha compiuto trentun anni, non ha voluto festeggiare in grande. Accanto a sé, per una festa baciata dall’ultimo sole, ha chiamato pochi amici. Poi, il figlio Santiago, con in braccio il piccolo Labrador color cioccolato. «Trentuno», si è limitato a scrivere su Instagram, ai piedi di una foto che lo ritrae felice.

