“Stefania Orlando ha offeso Antonella Elia”: spunta la verità. Tutta colpa di Pietro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stefania Orlando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dopo un battibecco con Antonella Elia, ma Barbara D’Urso è riuscita ad indagare su quanto accaduto tra le due (ex) amiche. Stefania Orlando e Antonella Elia sono state legate da un rapporto d’amicizia che pare sia finito qualche tempo fa, quando l’opinionista … L'articolo “Stefania Orlando ha offeso Antonella Elia”: spunta la verità. Tutta colpa di Pietro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Stefaniaha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dopo un battibecco conElia, ma Barbara D’Urso è riuscita ad indagare su quanto accaduto tra le due (ex) amiche. StefaniaElia sono state legate da un rapporto d’amicizia che pare sia finito qualche tempo fa, quando l’opinionista … L'articolo “StefaniahaElia”:la verità.diproviene da www.meteoweek.com.

Advertising

alexandraava98 : RT @drijzermaans_: tweet di apprezzamento per Stefania ?? Orlando ?? e Tommaso ?? Zorzi ?? #GFVIP - enzoprimerano27 : @barcheavela Stefania Orlando ha una lucidità mentale superiore alla media.lei è una Patrick che prevede tutto che… - alexandraava98 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi applaudono con le maschere #GFVIP - eeffettodomino : RT @Tristan__esdpv: Ho pianto per questa fancam su Antonella Elia e Stefania Orlando #GFVIP - befourkilamniaz : RT @Tristan__esdpv: Ho pianto per questa fancam su Antonella Elia e Stefania Orlando #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Stefania Orlando metropoli Verbania Notizie