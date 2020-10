Stazione Spaziale | il cargo Cygnus agganciato alla ISS | a bordo rifornimenti e anche una toilette hi-tech

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilha raggiunto laInternazionale: a “catturarlo”, con il braccio robotico, è stato il comandante Chris Cassidy della NASA, assistito da Ivan Vagner di Roscosmos. Aun carico di 3,6 tonnellate di materiali e, edunahi-. Lanciata il 3 ottobre con un razzo Antares dall’Isola di Wallops, in Virginia, la missione di rifornimento è dedicata a Kalpana Chawla, astronauta vittima dell’incidente dello Shuttle Columbia, che era stata la prima donna di origine indiana ad andare nello Spazio. Tra i materiali scientifici adelquelli per l’esperimento Plant ...

Advertising

ESA_Italia : Guardare il mondo da un oblò. @astro_luca Parmitano: 'Il cambiamento climatico visto dalla Stazione Spazia…… - SpazioInGioco : RT @ESA_Italia: Guardare il mondo da un oblò. @astro_luca Parmitano: 'Il cambiamento climatico visto dalla Stazione Spazia… - NetMassimo : #MissioneSpaziale #CargoSpaziale Missione NG-14 compiuta: la navicella spaziale #Cygnus di Northrop Grumman ha ragg… - AstroPratica : Questa sera, dopo il tramonto, Transito della Stazione Spaziale #ISS visibile dall'#Italia! Dalle 19:34 alle 19:40,… - KR1SpaceIdeas : Riassunto delle notizie spaziali del fine settimana. 2 Ottobre: La China Manned Space Agency (CMSA) annuncia la sel… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Spaziale

Era il 4 ottobre del 1957 quando l'allora Unione Sovietica diede il via ufficiale al suo programma spaziale e a quella che è oggi nota come l'era spaziale. Simb ...La NASA vanta una grande esperienza nella preparazione degli astronauti alle passeggiate spaziali in condizioni di microgravità, come quelle svolte per costruire e mantenere la Stazione Spaziale Inter ...