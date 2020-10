Stato di emergenza, Boccia: 'Nessun presidente di Regione ne chiede l'interruzione' (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Serve per la gestione, serve per uscire dalla situazione di criticità' ha detto il ministro degli Affari Regionali a Omnibus. 'Il nostro è uno dei paesi più sicuri del mondo' Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Serve per la gestione, serve per uscire dalla situazione di criticità' ha detto il ministro degli Affari Regionali a Omnibus. 'Il nostro è uno dei paesi più sicuri del mondo'

Advertising

ilriformista : 'Dietro la dichiarazione di proroga dello stato di emergenza c’è una dichiarazione di debolezza dello Stato' - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ci siete? Con Massimo Giletti su La7 parleremo di quanto accaduto ieri in tribunale a Catania, di… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a Carlo_bis e a @strange_days_82) No Mes, no stato di… - RinascimentoI : Grazie ad Affari Italiani per aver parlato della campagna per dire no alla proroga dello stato d'emergenza - PonytaEle : RT @LegaSalvini: SCATTA IL COPRIFUOCO IN ITALIA GIUSEPPE CONTE CHIEDE NUOVAMENTE PIENI POTERI PER SÉ PROROGANDO LO STATO DI EMERGENZA https… -