Starace nominato nuovo presidente di Sustainable Energy for All (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sustainable Energy for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è stato nominato presidente dell’Administrative Board di SEforALL.SEforALL è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) – accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti – entro il 2030. Con meno di 10 anni per raggiungere l’SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell’Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è statodell’Administrative Board di SEforALL.SEforALL è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) – accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti – entro il 2030. Con meno di 10 anni per raggiungere l’SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell’Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL ...

Advertising

CorriereCitta : Starace nominato nuovo presidente di Sustainable Energy for All - Italpress : Starace nominato nuovo presidente di Sustainable Energy for All - MPapets : RT @EnelGroupIT: L'energia al centro dell'agenda globale per creare un futuro più sostenibile: il nostro AD @starax è stato nominato Presid… - EnelGroupIT : L'energia al centro dell'agenda globale per creare un futuro più sostenibile: il nostro AD @starax è stato nominato… -

Ultime Notizie dalla rete : Starace nominato Francesco Starace nominato presidente di SEforALL Energia Oltre Starace nominato nuovo presidente di Sustainable Energy for All

ROMA (ITALPRESS) – Sustainable Energy for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è stato nominato presidente ...

L’accorato appello della famiglia di Antonio De Marco: “Racconta tutta la verità sull’omicidio”

La sorella del ragazzo ha chiesto ad Antonio, anche a nome dei genitori, di raccontare tutta la verità su quanto accaduto.

ROMA (ITALPRESS) – Sustainable Energy for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è stato nominato presidente ...La sorella del ragazzo ha chiesto ad Antonio, anche a nome dei genitori, di raccontare tutta la verità su quanto accaduto.