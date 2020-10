Starace nominato nuovo presidente di Sustainable Energy for All (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sustainable Energy for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è stato nominato presidente dell'Administrative Board di SEforALL.SEforALL è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) – accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti – entro il 2030. Con meno di 10 anni per raggiungere l'SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell'Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL nel guidare la transizione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –for All (SEforALL) ha annunciato oggi che Francesco, amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa, è statodell'Administrative Board di SEforALL.SEforALL è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) – accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti – entro il 2030. Con meno di 10 anni per raggiungere l'SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell'Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL nel guidare la transizione ...

