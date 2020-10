SSC Napoli, ecco la struttura che ospiterà gli azzurri per l’isolamento domiciliare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La SSC Napoli conferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare. “Alla struttura – si legge in una nota della società – regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSC Napoli per l’impegno e la fattiva collaborazione” L'articolo SSC Napoli, ecco la struttura che ospiterà gli azzurri per l’isolamento domiciliare proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La SSCconferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra delin isolamento. “Alla– si legge in una nota della società – regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSCper l’impegno e la fattiva collaborazione” L'articolo SSClache ospiterà gliper l’isolamentoproviene da Anteprima24.it.

