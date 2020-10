Sportitalia (ore 2,00): Joao Mario, no al Toro. Resta lo Sporting (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Toro ci ha provato, anche con insistenza. Ma, come raccontato nella notte alle 2 da Gianluigi Longari per Sportitalia, per Joao Mario l’unica pista che può concretizzarsi è quella che porta allo Sporting Lisbona. L’Inter aspetta notizie, bisogna trovare una quadratura sull’importante ingaggio che il centrocampista percepisce. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilci ha provato, anche con insistenza. Ma, come raccontato nella notte alle 2 da Gianluigi Longari per, perl’unica pista che può concretizzarsi è quella che porta alloLisbona. L’Inter aspetta notizie, bisogna trovare una quadratura sull’importante ingaggio che il centrocampista percepisce. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il mercato più pazzo e strano della storia si chiude questa sera. Ore 20. Che giornatina ci attende. Potrete avere le informazioni live al secondo su Tuttomercatoweb e seguire ...

SPORTITALIA - Malcuit apre al Parma, si può chiudere ma il Napoli ci sta ripensando

Il Parma vorrebbe prendere Kevin Malcuit, il terzino che ha altri due anni di contratto con il Napoli. Lo scrive il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, raccontando che ci sono stati contat ...

