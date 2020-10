Spider-Man 3, Tom Holland aveva anticipato Garfield e Maguire in un film sul Ragnoverso? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Riguardo Spider-Man 3, secondo alcuni fan, in una vecchia intervista Tom Holland aveva lasciato intuire la partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in un possibile film crossover del Ragnoverso. Tom Holland, che prossimamente vedremo in Spider-Man 3, si sarebbe inavvertitamente fatto scappare qualcosa su un possibile film crossover con Andrew Garfield e Tobey Maguire già parecchi mesi fa, indicando all'arrivo del Ragnoverso nel MCU, questo almeno secondo le ipotesi dei fan. Come riporta anche il sito Comicbook, alla luce dei recenti avvenimenti - l'annuncio del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per Spider-Man 3, confermato allo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Riguardo-Man 3, secondo alcuni fan, in una vecchia intervista Tomlasciato intuire la partecipazione di Andrewe Tobeyin un possibilecrossover del. Tom, che prossimamente vedremo in-Man 3, si sarebbe inavvertitamente fatto scappare qualcosa su un possibilecrossover con Andrewe Tobeygià parecchi mesi fa, indicando all'arrivo delnel MCU, questo almeno secondo le ipotesi dei fan. Come riporta anche il sito Comicbook, alla luce dei recenti avvenimenti - l'annuncio del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per-Man 3, confermato allo ...

Advertising

tuttoteKit : Spider-Man: attacchi personali a Bryan Intihan, Sony reagisce #MarvelsSpiderMan #PS5 #tuttotek - Lollowitz : RT @IGNitalia: La scelta di puntare su un nuovo volto per Peter Parker nell'edizione rimasterizzata di #MarvelsSpiderMan non è stata presa… - PlayStationBit : Ecco tutte le novità di #SpiderManRemastered che sarà disponibile per PlayStation 5 al lancio @insomniacgames - infoitscienza : Marvel's Spider-Man, minacce di morte per il cambio volto di Peter - IGNitalia : La scelta di puntare su un nuovo volto per Peter Parker nell'edizione rimasterizzata di #MarvelsSpiderMan non è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man Spider-Man 3: un Electro più fedele ai fumetti? Ecco come Cinefilos.it Spider-Man 3, Tom Holland aveva anticipato Garfield e Maguire in un film sul Ragnoverso?

Riguardo Spider-Man 3, secondo alcuni fan, in una vecchia intervista Tom Holland aveva lasciato intuire la partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in un possibile film crossover del Ragnover ...

PS5 tra spazio di archiviazione disponibile e peso dei giochi al lancio in un'immagine

Quanto spazio occupano i giochi? Eccovi accontentati. Recentemente sono circolati sul web i rumor dedicati allo spazio di archiviazione disponibile al'interno di PlayStation 5 e molti giocatori sono p ...

Riguardo Spider-Man 3, secondo alcuni fan, in una vecchia intervista Tom Holland aveva lasciato intuire la partecipazione di Andrew Garfield e Tobey Maguire in un possibile film crossover del Ragnover ...Quanto spazio occupano i giochi? Eccovi accontentati. Recentemente sono circolati sul web i rumor dedicati allo spazio di archiviazione disponibile al'interno di PlayStation 5 e molti giocatori sono p ...