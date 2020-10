Sondaggio: Più sono giovani e appassionati di politica, più hanno votato per il no (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha vinto il “no”, tra i giovanissimi. Secondo un Sondaggio di Swg per Skuola.net i ragazzi tra i 18 e i 21 anni si sono espressi contro il taglio dei parlamentari, al referendum del 20 e del 21 settembre. Un dato - 52,7% di “no” a fronte di un 47,3% di “sì” - che risulta particolarmente interessante se comparato con i risultati a livello nazionale. Il “sì”, infatti, ha vinto con il 69,6% dei voti, contro il 30,4% dei “no”.Scendendo nel dettaglio, il “no” ha avuto la prevalenza tra i giovanissimi appassionati di politica. Il 69% di questi, stando al campione sentito da Swg, si è espressa in maniera contraria alla riduzione di deputati e senatori. Il gap si riduce - 58% “no” e 42% ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha vinto il “no”, tra issimi. Secondo undi Swg per Skuola.net i ragazzi tra i 18 e i 21 anni siespressi contro il taglio dei parlamentari, al referendum del 20 e del 21 settembre. Un dato - 52,7% di “no” a fronte di un 47,3% di “sì” - che risulta particolarmente interessante se comparato con i risultati a livello nazionale. Il “sì”, infatti, ha vinto con il 69,6% dei voti, contro il 30,4% dei “no”.Scendendo nel dettaglio, il “no” ha avuto la prevalenza tra issimidi. Il 69% di questi, stando al campione sentito da Swg, si è espressa in maniera contraria alla riduzione di deputati e senatori. Il gap si riduce - 58% “no” e 42% ...

