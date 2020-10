Sondaggi politici elettorali oggi 5 ottobre 2020: Fratelli d’Italia e Pd trascinano le loro coalizioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 5 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Nel centrodestra, Lega e Forza Italia sono in calo mentre Fratelli d’Italia continua la sua ascesa. Nella maggioranza di Governo, il Pd rosicchia qualche decimale mentre prosegue il periodo no per il M5s. Sono queste le principali indicazioni fornite dagli ultimi dati Bidimedia del 2 ottobre, che analizzano le medie settimanali di tutti i Sondaggi elettorali. Se la coalizione di centrodestra, unita, vale il 48 per cento, quella di centrosinistra (compreso il M5s) si attesta al 32,2 per cento. Ma andiamo nel dettaglio. La Lega di Matteo Salvini rimane ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020): ultimissimi dati– Nel centrodestra, Lega e Forza Italia sono in calo mentred’Italia continua la sua ascesa. Nella maggioranza di Governo, il Pd rosicchia qualche decimale mentre prosegue il periodo no per il M5s. Sono queste le principali indicazioni fornite dagli ultimi dati Bidimedia del 2, che analizzano le medie settimanali di tutti i. Se la coalizione di centrodestra, unita, vale il 48 per cento, quella di centrosinistra (compreso il M5s) si attesta al 32,2 per cento. Ma andiamo nel dettaglio. La Lega di Matteo Salvini rimane ...

