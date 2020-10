Sondaggi politici Demopolis: le priorità degli italiani ai tempi del Covid (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sondaggi politici Demopolis: le priorità degli italiani ai tempi del Covid La sanità balza al secondo posto nella classifica delle priorità degli italiani per il Governo del Paese stilata dall’Istituto Demopolis. In cima all’agenda dei cittadini ci sono le politiche per l’occupazione e il lavoro (83%). Seguono gli investimenti nella sanità, effetto dell’emergenza Covid. Al terzo posto la riduzione della pressione fiscale (72%). Fuori dal podio ci sono il piano di investimenti per la scuola (66%), la semplificazione e digitalizzazione della burocrazia (61%) e infine la sicurezza urbana (58%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020): le prioritàaidelLa sanità balza al secondo posto nella classifica delle prioritàper il Governo del Paese stilata dall’Istituto. In cima all’agenda dei cittadini ci sono le politiche per l’occupazione e il lavoro (83%). Seguono gli investimenti nella sanità, effetto dell’emergenza. Al terzo posto la riduzione della pressione fiscale (72%). Fuori dal podio ci sono il piano di investimenti per la scuola (66%), la semplificazione e digitalizzazione della burocrazia (61%) e infine la sicurezza urbana (58%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: ...

