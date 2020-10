“Soldi per far cadere il sindaco”: a Massarosa 5 indagati per istigazione alla corruzione. Tra loro anche 3 consiglieri comunali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli offrirono del denaro per non presentarsi in consiglio comunale, così da far cadere la giunta. Giovanni Brocchini, consigliere comunale di Massarosa, in provincia di Lucca, rifiutò e denunciò la vicenda, avvenuta a luglio scorso. Ora cinque persone, tra cui tre consiglieri comunali della città lucchese, sono indagate da procura e carabinieri per istigazione alla corruzione. Brocchini in un esposto ai carabinieri ha riferito che gli fu offerto denaro affinché non si presentasse in consiglio comunale così da non far approvare il bilancio e determinare la caduta della giunta comunale del sindaco Alberto Coluccini, eletto con una lista civica che ha l’appoggio esterno della Lega. I carabinieri di Massarosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli offrirono del denaro per non presentarsi in consiglio comunale, così da farla giunta. Giovanni Brocchini, consigliere comunale di, in provincia di Lucca, rifiutò e denunciò la vicenda, avvenuta a luglio scorso. Ora cinque persone, tra cui tredella città lucchese, sono indagate da procura e carabinieri per. Brocchini in un esposto ai carabinieri ha riferito che gli fu offerto denaro affinché non si presentasse in consiglio comunale così da non far approvare il bilancio e determinare la caduta della giunta comunale del sindaco Alberto Coluccini, eletto con una lista civica che ha l’appoggio esterno della Lega. I carabinieri di...

