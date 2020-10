Snam | Red Hat e Sirti | dove cercare lavoro nel digitale a ottobre

Leggi su wired

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: Alexander Pohl/NurPhoto via Getty Images)Cresce, secondo i più recenti dati Istat, l’occupazione in Italia: 83mila unità in più in agosto rispetto a luglio (+0,4%), benché il gap rispetto a febbraio 2020 sia ancora di 350mila posti di. Come ogni mese, la rubrica Wired Jobs torna anche inper proporre alcune delle migliori offerte die formative in ambito digital. Jakala Impegnata nel supporto martech (marketing-tech) in ambito strategico, analytics, digital e technology ai propri clienti, Jakala offre a Milano diverse posizioni diin ambito digital fra Nichelino (Torino), Milano e Bruxelles. Google cloud platform big data architect / engineer, per la digital trasformation di soluzioni tradizionali. Richiesta laurea in discipline informatiche o ...