Smalling è della Roma: accordo con il Manchester United (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma - Finalmente è fatta, la Roma ritrova Chris Smalling . Il club giallorosso in extremis è riuscita a trovare l'accordo con il Manchester United per il difensore inglese che si trasferirà a titolo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Finalmente è fatta, laritrova Chris. Il club giallorosso in extremis è riuscita a trovare l'con ilper il difensore inglese che si trasferirà a titolo ...

